نفي أميركي لتعهد ترامب لأردوغان بتسليم غولن

قال مسؤول بالبيت الأبيض الأميركي إن الرئيس دونالد ترامب لم يلتزم لنظيره التركي رجب طيب أردوغان -أثناء قمة مجموعة العشرين- بتسليم زعيم حركة الخدمة فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول -الذي لم تذكر اسمه- قوله أمس"أثناء اللقاء مع أردوغان خلال قمة مجموعة العشرين قبل أسبوعين، لم يلتزم الرئيس بتسليم (فتح الله) غولن".

يأتي هذا النفي الأميركي بعد تصريحات لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بمنتدى الدوحة قال فيها إن ترامب أبلغ الرئيس بأن واشنطن تعمل تسليم غولن الذي تتهمه تركيا بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة صيف 2016.

وأشار الوزير التركي إلى أن حديث ترامب لأردوغان جاء على هامش قمة مجموعة العشرين التي انعقدت في الأرجنتين نهاية الشهر الماضي.

وأضاف أوغلو "في المرة الأخيرة التي التقينا فيها بالعاصمة بوينس أيرس، قال ترامب لأردوغان إنهم يعملون على ذلك.. لكننا بحاجة إلى رؤية خطوات ملموسة".

وتابع "رأيت في الآونة الأخيرة تحقيقا موثوقا لمكتب التحقيقات الاتحادي عن التهرب الضريبي لمنظمة غولن".

غير أن ترامب صرح الشهر الماضي بأنه لا يدرس تسليم غولن لتركيا. وانتشرت منذ منتصف الشهر ذاته شائعات بهذا الشأن، و ذكرت قناة "أن.بي.سي" الأميركية أن البيت الأبيض يسعى للحصول على معلومات من مختلف السلطات حول الطرق القانونية لإخراج غولن من البلاد، ولكن متحدثة باسم الخارجية نفت ذلك في وقتها.

وتسعى أنقرة منذ وقت طويل لتسلّم غولن المقيم بمنفاه الاختياري منذ نحو عقدين، وهو الذي كان حليفا لأردوغان سابقا، لكن السلطات اتهمته بالمسؤولية عن الانقلاب الفاشل الذي سيطر فيه جنود على دبابات ومروحيات، وهاجموا البرلمان وأطلقوا النار على مدنيين عزل. وينفي غولن تورطه بالمحاولة الانقلابية.

وقال الرئيس التركي الأسبوع الماضي إن بلاده ستطلق مبادرات جديدة في الخارج لاستهداف تمويل أنصار غولن.

وتشير البيانات الرسمية التركية إلى أن عدد الموقوفين بتهمة وجود صلة بينهم وبين الانقلابيين بلغ منذ 2016 نحو 218 ألف شخص. كما فصلت السلطات أكثر من 140 ألف شخص من الهيئات الحكومية للسبب نفسه.