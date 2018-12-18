الاحتلال يعتقل 24 مواطناً بينهم فتاة من عائلة الشهيد صالح البرغوثي

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة بينها معتقلون من عوائل الشهداء.

وأفاد شهود عيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت 24 مواطناً بينهم فتاة من عائلة الشهيد صالح البرغوثي.

وأضاف الشهود، أن المعتقلين هم:

١. آيات دحادحة (زوجة المحرر عاصم شقيق الشهيد صالح البرغوثي)- رام الله

٢. ياسر حازم الريماوي- بيت ريما غرب رام الله

٣. أحمد سامي حامد- سلواد شرق رام الله

٤. محمود موسى- جنين

٥. أحمد صادق الخطيب- حزما شرق القدس

٦. محمد عبد الإله- كفر قدوم شرق قلقيلية

٧. علي عبد الرحمن بعجاوي- يعبد جنوب جنين

٨. مصطفى عز الكيلاني- يعبد

٩. همام غربية (شقيق الشهيد صادق زياد غربية)- صانور قرب جنين

١٠. المحرر نصر علاونة- جبع جنوب جنين

١١. هادي صلاح- الخضر جنوب بيت لحم

١٢. محمد نسيم صبيح- الخضر

١٣. معتز أبو سل- مخيم العروب شمال الخليل

١٤. مجاهد أبو خليفة- مخيم جنين

15. الأسير المحرر نضال نجل الشهيد زياد العامر- جنين

16. محمد السعدي -جنين

17. نزار أبو الهيجا -جنين