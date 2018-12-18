طقس فلسطين: غائم جزئياً والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياً الى غائم بارداً، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة في ساعات النهار مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وتكون الأجواء هذه الليلة غائمة جزئيا إلى غائمة وباردة إلى شديدة البرودة، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وقالت الدائرة إن الجو يكون يوم غد الأربعاء غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وخلال ساعات الظهيرة تسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق الشمالية تمتد الأمطار خلال ساعات المساء والليل إلى معظم المناطق وقد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق وقد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

والجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة لتشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض، ومن خطر التزحلق على الطرقات.