الشيخ يجتمع مع مسؤولين "إسرائيليين" بشأن التصعيد في الضفة

أعلن رئيس الهيئة العامة للشئون المدنية الوزير حسين الشيخ أن اجتماعا "طارئا" عقد مع إسرائيل اليوم (الاثنين) بوساطات إقليمية، على خلفية التصعيد الميداني الأخير في الضفة الغربية.

وقال الشيخ لتلفزيون "فلسطين" الرسمي إنه تم "إبلاغ الطرف الإسرائيلي رسالة واضحة مفادها أنه طالما أن الاتفاقيات بدأت تذبح وتقتل يوميا على الأرض بسلوك المستوطنين والجيش فإننا سنعيد النظر بكل الاتفاقيات الموقعة بيننا وبينهم".

وأضاف الشيخ وهو عضو في اللجنة المركزية لحركة فتح "أكدنا أن هذا الموضوع (مصير الاتفاقيات مع إسرائيل) الآن مطروح على طاولة البحث على كل المستويات".

وذكر الشيخ أن الاجتماع عقد بتكليف من الرئيس محمود عباس وبعد تدخل "جهات إقليمية مؤثرة" تحديدا الأردن ومصر.

وأوردت وسائل إعلام "إسرائيلية" أن الشيخ اجتمع مع رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك "نداف أرغمان وكبار ضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق اليوم.

وكان سبعة مواطنين استشهدوا وأصيب العشرات منذ بداية الشهر الجاري في الضفة الغربية والقدس بينهم خمسة نهاية الأسبوع الماضي برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

في المقابل، قتل جنديان إسرائيليان وأصيب اثنان آخران أحدهما بحالة خطيرة في عملية إطلاق نار على طريق التفافي قرب مستوطنة شرق رام الله يوم (الخميس) الماضي.

واعتبر الشيخ أن "ما يجري الآن من تصعيد خطير يستهدف كل الأراضي المحتلة، لا يمكن أن يكون مقبولاً علينا، ولن نقف مكتوفي الأيدي (..) كما أنه تجاوز لكل الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل".

وتحدث الشيخ عن تدخلات لمصر والأردن "في الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلية لوقف كل إجراءاتها التصعيدية".