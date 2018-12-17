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حائط بارتفاع 3 أمتار وأشجار غابات

"إسرائيل" تُعد خطة لمواجهة صواريخ الكورنيت المنطلقة من غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 22:32 - 17 ديسمبر 2018
كورنيت كورنيت
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ذكرت القناة "الإسرائيلية" الثانية، أن ما يسمى بقائد كتيبة غزة في قيادة جيش الاحتلال "الإسرائيلي" العقيد اليعزر تولدانو يعكف في تلك الأيام على خطة لمواجهة صواريخ الكورنيت والصواريخ المضادة للدبابات.

وبحسب القناة فقد تركزت الخطة على بناء جدار من الباطون المُسلح وزراعة أشجار الغابات.

وتأتي هذه الخطة كعبرة من إطلاق حماس صاروخ كورنيت قبل شهر ونصف على باص كان يقل جنود أصيب جرائها جندي بصورة خطيرة.

وسيبلغ ارتفاع حائط الباطون 3 أمتار وسيبني فقط في المناطق المهددة فقط لمنع تكرار استهداف حافلات كما حصل قبل شهر ونصف والذي أدى لمواجهة عسكرية أطلق خلالها مئات الصواريخ من قبل المقاومة في قطاع غزة نحو "إسرائيل".

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