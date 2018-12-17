لافروف: أعدكم أن نشن حرب على أوكرانيا

وعد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بعدم تورط روسيا بحرب مع أوكرانيا في أي حال من الأحوال. وقال في مقابلة إذاعية بثت مباشرة: "نحن لن نحارب أوكرانيا، أعدكم بذلك".

وقال الوزير الروسي في مقابلة أجرتها معه إذاعة "كومسولولسكايا برافدا"، اليوم الاثنين، إن الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، يحضّر للقيام باستفزاز في نهاية شهر ديسمبر الجاري عند الحدود الروسية.

وأشار لافروف إلى أن الاعتراف باستقلال جمهوريات دونباس (لوغانسك ودونيتسك) المعلنة ذاتيا سيكون "تجسيدا لانهيار عصبي وضعف".

وأضاف لافروف: "إذا أردنا الحفاظ على أوكرانيا كدولة محايدة، يجب أن نضمن وضعا مريحا لكل من يعيش على أراضيها".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي، إن تصرفات البحرية الأوكرانية في مضيق كيرتش كانت خطرة للغاية، وشكلت تهديدا على حركة الملاحة وعلى المدنيين.

وأضاف لافروف أن الوثائق التي تمت مصادرتها من سفن البحرية الأوكرانية تكشف أن هدف هذا الاستفزاز كان إثارة فضيحة.

وتجدر الإشارة إلى أن السفن الأوكرانية "بريديانسك" و"نيكوبول" و"ياني كابو" كان قد خالفت المادتين 19 و21 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وانتهكت الحدود الروسية فجر يوم 25 نوفمبر الماضي. وقد دخلت السفن المياه الإقليمية الروسية المغلقة مؤقتا، وقامت بمناورات خطيرة بضع ساعات، ولم تستجب لمطالب الزوارق والسفن الروسية، مما اضطر البحرية الروسية لتوقيفها واحتجاز بحارتها.