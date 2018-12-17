الاحتلال يعتقل مواطنة اردنية خلال زيارتها لشقيقها في النقب

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي الاحد المواطنة الاردنية خولة الزيتاوي أثناء زيارتها لأخيها المعتقل سجن النقب الصحراوي.

وقال مقرر اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين الأردنيين فادي فرح "قوات الاحتلال اعتقلت خولة الزيتاوي التي توجهت الأحد لزيارة شقيقها الأسير بزعم حيازتها مواد تحريضية مخزنة على ذاكرة حاسوب" مشيرا الى أن اللجنة "ستتابع قضية اعتقال خولة مع الجهات الاردنية المعنية.

يذكر أن خولة الزيتاوي وهي ام لسبعة اولاد، أسيرة محررة، كان قد أفرج عنها عام 2014، وهي في أواخر الثلاثينيات من عمرها.

من جانبه قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ماجد القطارنة بأن السفارة الأردنية في تل ابيب تتابع اعتقال الاحتلال الاسرائيلي خولة الزيتاوي يوم امس.

ويبلغ عدد الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال 21 أسيراً.