شركة  Airbnb   تجمد قرارها السابق ضد مستوطنات الضفة

اعلنت شركة Airbnb لتأجير الشقق السكنية عن تجميد قرارها الذي اتخذته قبل شهر بوقف تعاملها مع المستوطنات.

في الضفة الغربية وجاء قرار الشركة بعد ان التقي وفد اسرائيلي من وزارة السياحة الاسرائيلية ومسؤولي الشركة.

وقد اوقف موقع "Airbnb"، تعامله مع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، الشهر الماضي، وأزال الشقق السكنية المعروضة للاستئجار من على منصته، لكن يبدو أنه لم يتوقف عند هذا الحد فقط، فقد قال فلسطينيون أرادوا تسجيل شققا على المنصة، إنهم مُنعوا من ذلك.

وأفاد موقع "موندوويس" الإخباري، أن العديد من الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية المحتلة، قالوا إنهم مُنعوا من تسجيل شقق للإيجار في الموقع، بسبب تقني عبّر عنه بعبارة "رمز الدولة غير صالح".

ولفت الموقع إلى أن شركات هذا القطاع التي تطلب من عملائها، إحداثيات مواقع المنازل وعناوينها، تُعاني في مناطق مثل الضفة الغربية المحتلة التي تفتقر إلى هذه التفاصيل، حيث لا توجد عناوين سكنية رسمية لمعظم المناطق الفلسطينية في الضفة، كما أن تطبيقات الملاحة مثل "جوجل مابس" لا تعرض جميع القرى الفلسطينية أو الطُرق المؤدية إليها.

لكن "موندوويس" أشار إلى أنه بعد الحديث مع أحد ممثلي الزبائن في الفرع الإسرائيلي لـ"Airbnb"، قال الأخير إن مسألة منع الأشخاص في مدينة بيت لحم من تسجيل شققهم، ليس بسبب انعدام العناوين الرسمية، بل لأنهم في الضفة الغربية المحتلة.