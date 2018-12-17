ادعيس يوقع بروتوكول الحج ويبحث ترتيبات الموسم القادم مع نظيره السعودي

التقى سماحة الشيخ يوسف ادعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية مع وزير الحج السعودي الدكتور محمد صالح بنتن في مقر وزارة الحج والعمرة بمدينة مكة المكرمة، حيث جرى خلال اللقاء استعراض ما تم انجازه خلال الموسم الماضي وتقيم لإداء طواقم العمل حيث ابدى وزير الحج والعمرة السعودي اعجابه بأداء بعثة الحج الفلسطينية وما قامت به خلال الموسم من جهود جعلها تحافظ على المستوى المميز لها واستحقت بجدارة تقدير امتياز من بين كافة البعثات الأخرى، مشيدا بإنجازاتها خلال المواسم الماضية.

بدوره نقل وزير الأوقاف الشيخ ادعيس تحيات وشكر القيادة الفلسطينية وعلى رأسها سيادة رئيس دولة فلسطين الرئيس محمود عباس "ابو مازن" ودولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله والشعب الفلسطيني الى المملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا، شاكرا لوزارة الحج السعودية الخدمات الكبيرة التي تقدمها لحجاج فلسطين والامتيازات التي تحظى بها البعثة الفلسطينية، مؤكدا على عمق العلاقة الفلسطينية السعودية وحرص وزارة الأوقاف بكافة طواقمها على تقديم الأفضل لحجاج فلسطين والعمل مبكرا على التحضيرات للموسم القادم.

مضيفا ان ما تم انجازه خلال العام الماضي وما سبقه كان ثمرة تعاون واخلاص في العمل ودعم القيادة السياسية والحكومة لعمل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

كذلك تم خلال اللقاء بحث اليات العمل لموسم الحج القادم فيما يتعلق باستئجار الفنادق ووسائل النقل وخدمات المشاعر وتأشيرات الحج.

وقدم ادعيس طلبا الى وزير الحج والعمرة بزيادة أعداد الحجاج للموسم القادم من اجل تلبية رغبة ابناء شعبنا في أداء مناسك الحج لا سيما ان هناك اعداد كبيرة تسجل في كل عام من اجل الخروج لإداء هذه الفريضة.

شاكرا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مكرمته السامية بمنحه الحج لذوي الشهداء في كل عام مقدما طلبا باستمرارها وزيادة عددها.

وفي ختام الاجتماع الذي شارك به نائب وزير الحج والعمرة وأركان وزارة الحج وكذلك حسام ابو الرب وكيل وزارة الأوقاف والسفير محمود الأسدي قنصل عام فلسطين بجدة والوكيل محمود النيرب مستشار الوزير وسليم الأشقر الوكيل المساعد للحج والعمرة والمدراء العامون محمد سلامة وفضل قنيبي وابراهيم جادو حيث تم توقيع بروتوكول الحج لموسم 1440هـ / 2019 م والذي يحوي كافة الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالموسم.