الاوقاف: موافقة مصرية مبدئية على تسيير رحلات العمرة

أكدت وزارة الاوقاف والشئون الدينية بوجود موافقة مصرية على تسيير رحلات العمرة لمواطني قطاع غزة، منوهًة الى أن ما يتم تداوله عبر وسائل الاعلام حول موضوع الأعداد والمواعيد غير دقيق.

وأشارت الوزارة الى أن هناك اجراءات وترتيبات فنية وادارية ومالية بحاجة الى استكمال مع الجهات المختصة، منوهًة الى أنه في حال إتمام هذه الترتيبات سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل الوزارة.

كما وطالبت الوزارة جميع المواطنين الراغبين بالعمرة عدم دفع اي مبالغ لأي شركة أو أشخاص فيما يتعلق بموضوع العمرة، لافتةً الى أنها ستُعلن عن الية استثنائية بالخصوص مختلفة عن الأعوام السابقة حتى لا تقع اي عمليات نصب واحتيال يذكر أن وفدا من وزارة الأوقاف وممثلين عن شركات الحج والعمرة أنهوا جولة الى جمهورية مصر العربية ناقشوا خلالها ملف العمرة مع الجهات المختصة.