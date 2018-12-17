كشف ملابسات سرقة بقيمة 250 ألف شيقل ببيت لحم

كشفت الشرطة اليوم عن ملابسات ستة قضايا سرقة وهي محلات تجارية بقيمة 250 ألف شيقل وقبضت على المشتبه به في محافظة بيت لحم.

وقالت الشرطة إن شرطة بيت لحم تلقت شكاوى في الآونة الأخيرة من مواطنين وهم أصحاب محلات تجارية في المحافظة حول قيام مجهولين بالدخول الى محلاتهم التجارية وسرقة مبالغ مالية وأجهزة خلوية وإلكترونية وكهربائية وسرقة دراجة نارية تعود لأحد المواطنين، حيث بلغت قيمة المسروقات 250 ألف شيقل.

وأضاف بيان الشرطة أنه وبعد اجراءات البحث والتحري وجمع المعلومات تم عمل كمين للمشتبه به في مدينة بيت ساحور حيث تمكنت قوة من شرطة المباحث من القاء القبض عليه متلبسًا أثناء محاولته سرقة أحد المحلات التجارية بالمدينة، حيث تم مصادرة مركبة غير قانونية بطرفه كان يستخدمها في عمليات السرقة.

وأكد البيان أنه تم إحالة المشتبه به والمضبوطات إلى قسم التحقيق الجنائي الذي قام بدوره بإحالته الى النيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية بحقه.