تسريبات تكشف مفاجأة في تصميم "غالاكسي إس 10" المنتظر

كشف موقع "Mobile Fun" عن تسريبات جديدة خاصة بهاتف سامسونغ من الطراز "غالاكسي إس 10"، تكشف مفاجأة في تصميم الهاتف الذي من المتوقع إطلاقه في شهر مارس المقبل.

وعرض الموقع مجموعة من الصور قال إنها خاصة بالهاتف الجديد، أظهرت دمج الجهاز لثلاث كاميرات خلفية، تموضعت بشكل أفقي.

وتمثل إضافة الكاميرات في "غالاكسي إس 10"، تحولا كبيرا مقارنة بإصدار "إس 9"، الذي ضم كاميرتين عموديتين فقط.

ومن بين الاختلافات أيضا وفق ما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية، غياب ماسح بصمة الإصبع في القسم الخلفي للهاتف، مما قد يعني أنه سيُدمج في الشاشة.