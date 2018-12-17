هنية يستعد للقيام بجولة خارجية تشمل عدة دول

كشف مصدر قيادي بارز في حركة "حماس" أن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية سيخرج قريبا من قطاع غزة للقيام بجولة عربية ودولية واسعة.

وقال المصدر إن الجولة الخارجية ستشمل العديد من البلدان تبدأ بالقاهرة، وتتضمن زيارة موسكو "استجابة لدعوة تسلمتها الحركة خلال الأيام الماضية".

ولفت المصدر إلى أن من بين الدول التي من المتوقع أن يزورها هنية لبنان وتركيا وإيران وقطر الكويت وموريتانيا وماليزيا وأندونيسيا والمغرب، موضحا أن الجانب الروسي "عرض على قيادة الحركة التدخل لدى الجانب المصري لتسهيل مغادرة وفد الحركة".

يشار إلى أن الزيارة المرتقبة كانت مقررة منذ أشهر، إلا أن الجانب المصري سابقا لم يكن يستجيب لمطلب الحركة، قبل أن يوافق لاحقا مع وضعه "فيتو" على زيارة بعض الدول"، وفق المصدر ذاته.

المصدر: عربي 21