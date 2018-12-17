الأوقاف تكشف حقيقة موافقة الجانب المصري على تسيير رحلات العمرة من غزة

أكدت وزارة الاوقاف والشئون الدينية بوجود موافقة مصرية على تسيير رحلات العمرة لموطني قطاع غزة, منوهًة الى أن ما يتم تداوله عبر وسائل الاعلام حول موضوع الأعداد والمواعيد غير دقيق.

وأشارت الوزارة الى أن هناك اجراءات وترتيبات فنية وادارية ومالية بحاجة الى استكمال مع الجهات المختصة, منوهًة الى أنه في حال إتمام هذه الترتيبات سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل الوزارة.

كما وطالبت الوزارة جميع المواطنين الراغبين بالعمرة عدم دفع اي مبالغ لأي شركة أو أشخاص فيما يتعلق بموضوع العمرة, لافتةً الى أنها ستُعلن عن الية استثنائية بالخصوص مختلفة عن الأعوام السابقة حتى لا تقع اي عمليات نصب واحتيال

يذكر أن وفدا من وزارة الأوقاف وممثلين عن شركات الحج والعمرة أنهوا جولة الى جمهورية مصر العربية ناقشوا خلالها ملف العمرة مع الجهات المختصة.

ومنذ عام 2014 منعت السلطات المصرية معتمري غزة من أداء مناسك العمرة دون إبداء الأسباب، الأمر الذي ألحق أضرارا مادية كبيرة بمكاتب الحج والعمرة التي تنظم الرحلات، وكبدها خسائر فادحة.

وكان رئيس جمعية الحج والعمرة في قطاع غزة عوض أبو مذكور أكد أن هناك قرارا سياديا مصريا يسمح باستئناف رحلات العمرة لأهالي القطاع المتوقفة منذ سنوات، في الفترة القريبة القادمة، مشيرا إلى وجود مباحثات بين لجان فنية فلسطينية متواجدة في القاهرة، وأخرى مصرية، بهدف إتمام ترتيبات موسم العمرة.

ويبلغ عدد المواطنين المسجلين للسفر لأداء مناسك العمرة أكثر من 20 ألف معتمر، ولم يتمكنوا من أداء مناسك العمرة على مدار الأعوام الأربعة الماضية.

يشار الى أن عدد شركات الحج والعمرة المؤهلة للعمل في هذا الموسم 75 شركة موزعة على مناطق مختلفة في قطاع غزة.