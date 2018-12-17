مواجهات نارية في دور الـ16من بطولة دوري أبطال أوروبا

أسفرت قرعة دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا التي سحبت الاثنين في مدينة نيون السويسرية عن مواجهات نارية لبعض الفرق كما هو متوقع، حيث يصطدم يوفنتوس الإيطالي مع أتلتيكو مدريد الإسباني، بينما يواجه بايرن ميونيخ الألماني نظيره ليفربول الإنجليزي في لقاء ناري.



وأوقعت القرعة ريال مدريد الإسباني في مواجهة أياكس الهولندي، بينما يلاقي برشلونة الإسباني فريق ليون الفرنسي، ويواجه مانشستر يونايتد الإنجليزي غريمه باريس سان جيرمان الفرنسي، ويلاقي مانشستر سيتي الإنجليزي فريق شالكه الألماني، ويصطدم بوروسيا دورتموند الألماني مع توتنهام هوتسبير الإنجليزي، أما اللقاء الاخير فيجمع روما الإيطالي وبورتو البرتغالي.

وشارك في القرعة الإسباني لويس جارسيا نجم ليفربول، وأتلتيكو مدريد السابق، واللاعبة الفرنسية لورا جورج.

وتقرر خوض مواجهات ذهاب ثمن النهائي على مدار أسبوعين مختلفين، في أيام 12، و13، و19، و20 فبراير2019.

ومن المقرر أيضًا إقامة مباريات الإياب خلال شهر مارس 2019، على مدار أيام الخامس، والسادس، و12، و13 منه.