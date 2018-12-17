3.2 مليون يهودي هاجروا للأراضي المحتلة منذ النكبة

أفادت دائرة الإحصاء المركزية "الإسرائيلية"، إن 3.2 مليون يهوديا هاجروا إلى "إسرائيل" منذ العام 1948.

وبينت دائرة الإحصاء، في تقرير لمناسبة "يوم المهاجر العالمي"، أن نحو 43% من المهاجرين الذين وصلوها قدموا بعد عام 1990، حيث انهيار الاتحاد السوفييتي.

وتفيد الإحصائيات بأن نحو 1.6 مليون يهودي سوفيتي (بما فيهم زوجاتهم وأزواجهم وأبناؤهم من غير اليهود) وصلوا بين عامي 1989 و2006.

يشار إلى أن "إسرائيل" تمنع تطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الذي ينص على عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم وممتلكاتهم التي تم تهجيرهم منها عام 1948، وبالمقابل تسمح وفق قانون "العودة" لكل يهودي في العالم، بالهجرة إليها والحصول على جنسيتها بشكل فوري.

ويبلغ عدد سكان "إسرائيل" حاليا وفق الإحصائيات 8.9 مليون شخص، من بينهم أكثر من 1.5 مليون فلسطيني يشكلون 20% من السكان.