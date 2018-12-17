المدلل يطالب باستراتيجية موحدة لتحرير الأسرى من سجون الاحتلال

طالب أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الاثنين، بخلق استراتيجية موحدة لتحرير المعتقلين من سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

وحيا المدلل خلال تظاهرة ووقفة اسنادية نظمتها دائرة العمل النسائي لحركة الجهاد الإسلامي ومهجة القدس، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة، كافة الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، المعتقلين في سجون.

وأكد المدلل، على أن الاحتلال "الإسرائيلي" يضرب بعرض الحائط كافة القوانين الدولية، باستمرار انتهاكاته بحق الأسرى في سجون الاحتلال، لافتاً إلى أن جرائم الاحتلال مستمرة ولا تتوقف بحق كافة أبناء الشعب الفلسطيني.

وقال المدلل:"لا يمكن أن يصمت الفلسطينيون عن الانتهاكات التي يتعرضون لها من قبل الاحتلال، وإذا تخلى العالم عن الأسرى سنظل واقفين لهم سندا".

وطالب المدلل، السلطة الفلسطينية، بوضع قضية الأسرى على سلم الأولويات، وأن تعود للغة العقل وتكرس المصالحة.

وأشار المدلل، إلى معاناة الأسيرة إسراء الجعابيص (31 عاماً) التي اعتقلها الاحتلال بعد حريق شب في سيارتها وأصيبت على إثره بحروق من الدرجة الأولى والثانية والثالثة في 50% من جسدها، وفقدت 8 من أصابع يديها، وأصابتها تشوهات في منطقة الوجه والظهر.

وحيا المدلل كافة رجال المقاومة، مشدداً على أن المقاومة متواصلة ولم تتوقف ولن تتوقف حتى تحرير كافة الأسرى من سجون الاحتلال.

من ناحيته، حيا طارق أبو شلوف المتحدث باسم مهجة القدس ، الحاجة أم ناصر حميد والدة الشهيد والأسرى في سجون الاحتلال والتي أقدم الاحتلال على هدم منزلها.

وأشار أبو شلوف، إلى مخالفة الاحتلال لمبدأ الحماية الطبية خاصةً في سجون الاحتلال، مبيناً أن 50 أسيرة في سجون الاحتلال، و19 مريضة أسيرة في السجون، 41 من ذوي الاحتياجات الخاصة، و25 مريض سرطان، و1800 حالة مرضية.

كما قدم التحية لكافة الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، وخاصةً إسراء الجعابيص التي تعاني من جراء إصابتها بحروق شديدة.