الاحتلال يصدر نتائجه النهائية بشأن صاروخ كورنيت غزة

اثبتت نتائج التحقيق "الإسرائيلي" في اصابة حافلة "إسرائيلية" بصاروخ كورنيت من غزة في سديروت قبل شهر ونصف والتي اصيب جراؤها جندي بصورة خطيرة ، وجود خلل في تصرفات الجنود "الإسرائيليين".

وقالت القناة الثانية ان التحقيقات سجلت ملاحظات عسكرية في ملف قائد المنطقة في منطقة سديروت ولضابطين آخرين .

ووفقا للنتائج والعبر المتخذة من العملية فقد بلورت قيادة كتيبة غزة خطة ليتصرف الجنود وفقاً لها خلال حالات الطوارئ والمواجهات مع غزة .

ويشار الى ان المقاومة الفلسطينية في غزة اطلقت صاروخ كورنيت صوب احد الحافلات "الإسرائيلية" في سديروت قبل شهر ونصف مما شكل حالة احباط لدى الاحتلال لتمكن المقاومة من استهداف الحافلة .