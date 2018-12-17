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الاحتلال يصدر نتائجه النهائية بشأن صاروخ كورنيت غزة

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 12:24 - 17 ديسمبر 2018
الحافلة التي استهدفتها المقاومة امس الإثنين الحافلة التي استهدفتها المقاومة امس الإثنين
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اثبتت نتائج التحقيق "الإسرائيلي" في اصابة حافلة "إسرائيلية" بصاروخ كورنيت من غزة في سديروت قبل شهر ونصف والتي اصيب جراؤها جندي بصورة خطيرة ، وجود خلل في تصرفات الجنود "الإسرائيليين".

وقالت القناة الثانية ان التحقيقات سجلت ملاحظات عسكرية في ملف قائد المنطقة في منطقة سديروت ولضابطين آخرين .

ووفقا للنتائج والعبر المتخذة من العملية فقد بلورت قيادة كتيبة غزة خطة  ليتصرف الجنود وفقاً لها خلال حالات الطوارئ والمواجهات مع غزة .

ويشار الى ان المقاومة الفلسطينية في غزة اطلقت صاروخ كورنيت صوب احد الحافلات "الإسرائيلية" في سديروت قبل شهر ونصف مما شكل حالة احباط لدى الاحتلال لتمكن المقاومة من استهداف الحافلة .

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