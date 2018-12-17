تفاصيل منحة الـ100$ التي سيتم صرفها الأسبوع الجاري ومصير الدفعة السابقة

اكد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية د. يوسف ابراهيم ان صرف الدفعة المالية الثانية من منحة 100$ للأسر الفقيرة سيكون خلال هذا الاسبوع .

وقال ابراهيم انه تم اختيار الـ 50 ألف اسم من الذين سجلوا عبر الرابط وانطبقت عليهم الشروط، بالإضافة إلى قوائم وزارة التنمية الاجتماعية .

وبين ان أسماء الدفعة الثانية جديدة ولم تستفيد من الدفعة السابقة ، موضحاً ان سيتم تكرار أسماء الدفعة السابقة الشهر التالي .

وأشار في تصريحات خاصة انه سيتم تقاسم المبلغ بين الدفعتين والبالغ عددهم 100 الف على ان يكون لكل دفعة 3شهور بحيث تحصل كل دفعة على شهر بعد شهر .