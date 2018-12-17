الأوقاف توقّع على برتوكول الحج وتبحث ترتيبات الموسم المقبل

وقع وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، مع وزير الحج السعودي الدكتور محمد صالح بنتن، اليوم الإثنين، بروتوكول الحج وبحثا ترتيبات الموسم المقبل.

واستعرض ادعيس خلال اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الحج والعمرة بمدينة مكة المكرمة، ما تم انجازه خلال الموسم الماضي وتقييم أداء طواقم العمل.

وأبدى وزير الحج والعمرة السعودي اعجابه بأداء بعثة الحج الفلسطينية وما قامت به خلال الموسم من جهود جعلها تحافظ على المستوى المميز لها واستحقت بجدارة تقدير امتياز من بين كافة البعثات الأخرى، مشيدا بإنجازاتها خلال المواسم الماضية .

ونقل ادعيس، تحيات وشكر القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، الى المملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا.

وثمن جهود وزارة الحج السعودية والخدمات الكبيرة التي تقدمها لحجاج فلسطين والامتيازات التي تحظى بها البعثة الفلسطينية، مؤكدا عمق العلاقة الفلسطينية السعودية وحرص وزارة الأوقاف بكافة طواقمها على تقديم الأفضل لحجاج فلسطين والعمل مبكرا على التحضيرات للموسم المقبل.

وبحث الجانبان آليات العمل لموسم الحج القادم فيما يتعلق باستئجار الفنادق ووسائل النقل وخدمات المشاعر وتأشيرات الحج .

وقدم ادعيس طلبا الى وزير الحج والعمرة بزيادة أعداد الحجاج للموسم المقبل من أجل تلبية رغبة أبناء شعبنا في أداء مناسك الحج، سيما ان هناك اعدادا كبيرة تسجل في كل عام من أجل الخروج لأداء هذه الفريضة .

وشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على مكرمته السامية بمنحه الحج لذوي الشهداء في كل عام، مقدما طلبا باستمرارها وزيادة عددها .