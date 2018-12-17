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عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 11:58 - 17 ديسمبر 2018
ارشيفية ارشيفية
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اقتحم مستوطنون متطرفون وعناصر من مخابرات الاحتلال الإسرائيلي صباح الاثنين، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.

وأفاد مسؤول العلاقات العامة والإعلام بالأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة فراس الدبس  بأن 62 مستوطنًا بينهم 25 طالبًا يهوديًا اقتحموا المسجد الأقصى على عدة مجموعات، وتجولوا في أنحاء متفرقة من باحاته بحراسة شرطية مشددة.

وأوضح أن 18 عنصرًا من مخابرات الاحتلال واثنين من موظفي "سلطة الآثار" الإسرائيلية اقتحموا أيضًا المسجد، وأجروا جولة في باحاته، لافتًا إلى أن الاقتحامات تخللها أداء المستوطنين طقوسًا تلمودية.

وكانت شرطة الاحتلال أغلقت باب المغاربة الساعة العاشرة والنصف صباحًا، عقب انتهاء الفترة الصباحية للمستوطنين، علمًا أن هناك جولة أخرى لتلك الاقتحامات ما بعد صلاة الظهر.

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