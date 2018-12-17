صحيفة:اتصالات مصرية وقطرية لتثبيت هدنة غزة وضبط الوضع في الضفة

كشفت مصادر فلسطينية ومصرية، عن اتصالات تجريها مصر وقطر من أجل ضبط الأوضاع في الضفة الغربية وتثبيت الهدنة في قطاع غزة.

وأكدت صحيفة العربي الجديد في عددها الصادر اليوم الاثنين، أن "خطوط اتصالات مفتوحة منذ نحو 48 ساعة لمنع التصعيد في الضفة الغربية، ووقْف عمليات الملاحقة التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق مسؤولين في السلطة الفلسطينية، وكذلك منع انتقال عمليات التصعيد إلى غزة".

وذكرت مصادر مصرية على اطلاع بالاتصالات، أنه "على مدار نحو 48 ساعة قامت القاهرة باتصالات وتلقّت اتصالات مماثلة ومتبادلة مع مسؤولين إسرائيليين بشأن التطورات الأخيرة. وسعت مصر لنقل الرسائل المتبادلة بين مختلف الأطراف"، حيث أكدت المصادر أن "الاتصالات الأمنية، إلى حدٍّ ما، أسهمت في عدم تصاعد الأمور، وأدى الوفد الأمني الذي زار رام الله الجمعة الماضية للقاء الرئيس محمود عباس أبو مازن دورا كبيرا في ذلك".

وكشفت المصادر أن "الوفد الأمني أجرى اتصالات بمسؤولين بارزين في تل أبيب، للمحافظة على عدم التصعيد".

جهود قطرية من جهة أخرى، كشفت مصادر قيادية بحركة " حماس " عن اتصالات تقوم بها قطر، على أكثر من محور.

وأوضحت أن المحور الأول يتركز على وقف التصعيد الذي تقوم به سلطات الاحتلال في الضفة والقدس ، فيما يرتبط الآخر بتثبيت الهدنة في قطاع غزة عبر انتزاع حق تمرير المساعدات القطرية من الوقود والمنحة المالية الخاصة برواتب الموظفين، وعدم تأثر ذلك بالتداعيات الجديدة والفصل بين المسارين.