هكذا تلقت والدة الشهيد نعالوة خبر استشهاده ..!

"روحوني من هون يا خالتي، بدي اشوف ابني واسلم عليه، نفسي اشوفه، صارلي شهرين ما شفته، ابني ما مات لسا عايش، طلعوني من هون نار مولعة بصدري"، عبارات رددتها والدة الشهيد أشرف نعالوه، الذي اغتالته قوات الاحتلال الإسرائيلي الاسبوع المنصرم في مخيم عسكر في مدينة نابلس، لدى تلقيها نبأ استشهاده في سجن الدامون.

ونقلت محامية هيئة شؤون الأسرى والمحررين حنان الخطيب، عن والدة الأسير نعالوة، لدى زيارتها، "طب ليش قتلوه، قالولي بدك اياه شهيد أو اسير، قلتلهم اقتلوني انا تقتلوش أشرف...، ابني اشرف شجاع، راح ابني مين هسا موقف مع بناتي.. لحالهم بعزوا حالهم، حابسيني انا وابوهم واخوه والكل.. فش حدا بالدار... والدار بدهن يهدوها؟، خالتي هذا الدم اللي شفته بالتلفزيون مش دم ابني... روحيني من شان الله بدي اشوف اشرف....".

وأضافت والدة الشهيد: "انا كنت حاسة يا خالتي والله ما نمت من يومين، حاسة انهم راح يقتلوه المجرمين، غدروه، كووا قلبي الله يكويهم، ابني عايش ابني بطل، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، بهدلوني، قبل يومين كان عندي محكمة بسالم، دفع واهانات وتنكيل وكل هاد لأنوا تهمتي إني (حكيت لابني دير بالك على حالك يما)".

وذكرت المحامية الخطيب عقب زيارتها للأسيرة نعالوة القابعة في سجن الدامون، أن حالة الحزن والصدمة والهستريا التي بدت على الأسيرة، كانت من أصعب وأقسى المشاهد التي مرت بها كمحامية زارت مئات المرات أسرى وأسيرات في سجون الاحتلال.

تواصل سلطات الاحتلال منذ أكثر من 40 يوما اعتقال كل من والد ووالدة الشهيد أشرف نعالوة وشقيقه الأكبر وزوج شقيقته، وهدمت صباح اليوم الإثنين، منزله في ضاحية شويكة في مدينة طولكرم.

وكانت قوات الاحتلال اغتالت الشهيد نعالوه، الذي تتهمه بإطلاق النار على مستوطنة "بركان"، يوم الخميس المنصرم، داخل منزل في مخيم عسكر الجديد، في نابلس.