"الوزارية للتشريع" تشرعن العشرات من البؤر الاستيطانية في الضفة

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية ، إن البؤر الاستيطانية أقيمت على أراض فلسطينية خاصة، التي كانت تشكل عقبة قانونية لحكومة الاحتلال، واستغلت الأحداث الأخيرة لشرعنة هذه البؤر الاستيطانية، وسيتم رفع المخرجات للكنيست للتصويت على تشريعها وفق القانون الإسرائيلي العنصري.

وأشار بريجية إلى أنه عرف من بين هذه البؤر، سيدي بوعز، ونتيف هتيفوت، وتقوع "د"، في محافظة بيت لحم، مؤكدا أن ما يجري يعد جريمة حرب وفق القانون الدولي، خصوصا ان هذه الأراضي فيها كوشان طابو عثماني، وسيتم التصدي لهذا القرار العنصري قانونيا، وميدانيا.