أحوال الطرق إلى رام الله

واصل الاحتلال اليوم الاثنين، فرض إجراءاته المشددة على مداخل محافظتيّ رام الله والبيرة، الأمر الذي يعيق حركة وتنقل المواطنين.

إليكم هذا الملخص عن أوضاع الطرق المؤدية إلى رام الله:

- حاجز المحكمة/ بيت ايل: مغلق

- طريق الجلزون/ رام الله: مغلقة ببوابة حديدية.

- طريق رام الله/ قلنديا: أزمة خانقة، وتجاوزات لحركة السير في الاتجاهين.

- حاجز عين سينيا: سالك مع تواجد لجيش الاحتلال.

- حاجز عطارة: سالك.

- طريق عين يبرود تحت الجسر: سالكة إلى أريحا.

- طريق عطارة/ روابي قراوة بيت ريما باتجاه سلفيت: سالكة.

- بوابة النبي صالح: سالكة مع تفتيش أحيانًا.

- الطريق إلى القرى الغربية باتجاه نعلين: سالكة.