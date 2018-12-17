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أحوال الطرق إلى رام الله

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 08:59 - 17 ديسمبر 2018
تعبيرية تعبيرية
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 واصل الاحتلال اليوم الاثنين، فرض إجراءاته المشددة على مداخل محافظتيّ رام الله والبيرة، الأمر الذي يعيق حركة وتنقل المواطنين.

إليكم هذا الملخص عن أوضاع الطرق المؤدية إلى رام الله:

- حاجز المحكمة/ بيت ايل: مغلق

- طريق الجلزون/ رام الله: مغلقة ببوابة حديدية.

- طريق رام الله/ قلنديا: أزمة خانقة، وتجاوزات لحركة السير في الاتجاهين.

- حاجز عين سينيا: سالك مع تواجد لجيش الاحتلال.

- حاجز عطارة: سالك.

- طريق عين يبرود تحت الجسر: سالكة إلى أريحا.

- طريق عطارة/ روابي قراوة بيت ريما باتجاه سلفيت: سالكة.

- بوابة النبي صالح: سالكة مع تفتيش أحيانًا.

- الطريق إلى القرى الغربية باتجاه نعلين: سالكة.

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