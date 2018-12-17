حالة الطقس: تساقط للأمطار حتى الخميس المقبل

توقع الراصد الجوي داوود الطروة أن تتأثر فلسطين والمنطقة خلال الفترة القادمة وحتى نهاية الشهر الجاري بـ 4 منخفضات جوية مُختلفة الشدة سيبدأ أولها مساء اليوم الاثنين، بحيث تنخفض درجات الحرارة خلال ساعات المساء والليل وتسود أجواء باردة وتنشط الرياح وتسقط تدريجياً الأمطار فوق معظم المناطق، وتكون رعدية أحياناً. وفي يوم غد الثلاثاء تبقى الأجواء باردة نسبياً وتسقط أمطار أحياناً، وخاصة في شمال البلاد، حيث ستحظى المناطق الشمالية بالكمية الأكبر من الأمطار خلال هذا المنخفض.

وأضاف الراصد الجوي أن المنخفض الجوي الثاني سيبدأ تأثيره يوم الأربعاء، بحيث تسقط الأمطار على المناطق الشمالية من البلاد خلال ساعات النهار ، وخلال ساعات المساء والليل تعبر البلاد جبهة هوائية باردة وتبدأ أمطار بالتساقط من جديد على المناطق الشمالية لتنتشر تدريجياً لباقي المناطق، وتستمر الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار فوق معظم المناطق يوم الخميس مع انخفاض إضافي على درجات الحرارة وأجواء باردة.

ومن المتوقع أن تتأثر فلسطين بالمنخفض الجوي الثالث يوم الاثنين من الأسبوع القادم، بحيث سيجلب هو الآخر الأمطار المتفاوتة الشدة لمعظم المناطق في البلاد مع انخفاض واضح على درجات الحرارة.

الأجواء من المتوقع ان تبقى باردة إلى باردة جداً لاحقاً بعد المنخفض الجوي الثالث لترتفع الاحتمالية لتأثر فلسطين والمنطقة بمنخفض جوي رابع مع الأيام الأخيرة من الشهر الجاري.