تواصل الاعتصام في منزل الشهيد نعالوة رفضاً لقرار الاحتلال بالهدم

اعتصم أهالي ضاحية شويكة شمال طولكرم، مساء اليوم الأحد، في منزل الشهيد أشرف نعالوة، لمساندة ذويه والتضامن معهم ضد قرار الاحتلال هدم المنزل الذي يدخل حيز التنفيذ فجر اليوم.

وأشعل شبان إطارات المركبات على مداخل الضاحية لعرقلة أي اقتحام لقوات الاحتلال.

وقال الأسير المحرر غسان مهداوي، خال الشهيد أشرف، "ربما ساعات قليلة تفصلنا عن تنفيذ القرار، لا شك أن تضامن شعبنا الفلسطيني والتفافه حول أسرة الشهيد القابعة في سجون الاحتلال، يثلج صدورنا لكون شعبنا تعود أن يلتف حول قضاياه الوطنية الأصيلة المتمثلة بالأقصى، والأسرى، واللاجئين، والأرض الفلسطينية".

وأضاف أن محكمة الاحتلال رفضت الاستئناف الذي تقدمت به عائلة نعالوة وصادقت على قرار الهدم، وأمهلت العائلة حتى السادس عشر من الشهر الجاري (اليوم) كموعد نهائي للإخلاء.

وأضاف أنه تم إخلاء المنزل الذي يتكون من ثلاثة طوابق، مشيرا إلى أن قرار الهدم يشمل القبو الذي كان يمكث فيه أشرف والطابق الأرضي الخاص بوالديه، الأمر الذي قد يتسبب بحدوث دمار وخراب في الطوابق الأخرى بما فيها الطابق الذي يسكنه شقيق الشهيد، الأسير أمجد نعالوة.

ويذكر أن وحدة خاصة من جيش الاحتلال اغتالت أشرف نعالوة (23 عاما) فجر الخميس الماضي، في مخيم عسكر الجديد شرق مدينة نابلس.

ويتهم الاحتلال الشهيد نعالوة بتنفيذ عملية إطلاق نار على مستوطنين في مستوطنة "بركان" في السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي.









