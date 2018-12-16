هكذا تحافظين على قوة اظافرك في فصل الشتاء

نشر موقع "boldsky" وصفات الطبيعية لعلاج الأظافر والعناية بالجسم، فاذا كنت تسعى للبعد عن العلاجات ومستحضرات التجميل أيضاً، فقد حان الوقت لتبتعدي عن تلك العلاجات باهظة الثمن، وإلقاء نظرة على شىء أكثر واقعية وأكثر طبيعية - مثل العلاجات المنزلية - ويمكنك ببساطة استخدام بعض المكونات المذهلة التي تتوفر بسهولة في مطبخك ولا تقلق أبدًا بشأن الأظافر الهشة أو التالفة من أي وقت مضى.

الموز والبيض

يعتبر الموز والبيض مصدرًا غنيًا للبيوتين الذي لديه القدرة على تحسين قوة الأظافر من خلال استخدامه لبضعة أسابيع فقط. يمكنك تضمين الموز والبيض في نظامك الغذائي اليومي لاستهلاك البيوتين أو حتى نقع الأظافر في المنزل باستخدام هذه المكونات.

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من لب الموز المهروس 1 بيضة

الطريقة:

كسر بيضة في وعاء صغير. أضيفي إليها بعض اللب المهروس وادمجي المكونات معاً حتى تحصل على عجينة لزجة. ضع أظافرك في الوعاء واتركها تبقى لبضع دقائق، ويفضل 10-15 دقيقة. اغسلى يديك بالماء واتركيها جافة بمنشفة نظيفة. كرري هذا مرتين في اليوم للحصول على النتائج المرجوة.

البرتقال والليمون

يحتوي البرتقال والليمون على فيتامين C بكثرة وهو أمر حيوي لإنتاج الكولاجين، والكولاجين هو بروتين يعطي القوة والشكل للأنسجة التي تشكل البنية الأساسية لأظافرك، باختصار يقوم فيتامين C بتحفيز نمو الأظافر بشكل أسرع.

مكونات:

½ كوب عصير برتقال 1 ملعقة طعام عصير ليمون

الطريقة: