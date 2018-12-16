لعبة نرد تحسم نتيجة انتخابات محلية في أمريكا

بعدما انتهت جولة الإعادة في الانتخابات، بالتعادل بين مرشحين لعضوية مجلس مدينة هوكسي، بشمال شرق ولاية أركنساس الأمريكية، لجأ المتنافسون لـ”لعبة النرد”، لاختيار الفائز في الانتخابات.

ووفقًا لموقع “فوكس نيوز”، بعدما عاد “كليف فارمر”، من رحلة عمل لولاية فلوريدا، كان يعتزم التصويت في انتخابات الإعادة، لكن طائرته هبطت في ممفيس بولاية تنسيتي، قبيل ساعة من موعد إغلاق الصناديق، وهي الولاية التي تقع على بعد 80 ميلاً من هوكسي.

وكان لهذا الصوت، أن يحسم الصراع لفارمر على المقعد، مع منافسه ألدرومان بيكي لينوغو، فانتهت الجولة بينهما بالتعادل، بعدما حصل كل منهما على حوالي 222 صوتا,وفق روتانا .

وفي قرار غريب من نوعه، قررت محكمة مقاطعة لورانس حسم تلك المنافسة من خلال اللجوء للقرعة، بلعبة النرد، ليستمر الحظ السيئ مع فارمر، حيث حصل على الرقم 4، فيما ابتسم الحظ لمنافسه ألدرومان، حيث ظهر له الرقم 6 ليفوز بالمقعد.