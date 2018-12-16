ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

نتنياهو: المقاومة الفلسطينية خربت علينا التطبيع مع الدول العربية

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 21:51 - 16 ديسمبر 2018
نتنياهو نتنياهو
مشاركة

قال رئيس وزراء الاحتلال  بنيامين نتنياهو إن "اسرائيل" تمر الآن في فترة تطبيع مع الدول العربية، ولكن للأسف  هذا التطبيع لم يؤدي الى أي تقدم مع الفلسطينيين.

و أضاف نتنياهو قائلاً: " فنحن دائما كان توقعنا بان التقدم بيننا وبين الفلسطينيين سيفتح  لنا ابواب الدول العربية، ولكن بسبب رفض الفلسطينيين  والمقاومة الفلسطينية  فهذا الامل قد خيب ما نسعى له، فربما علين ان نعيد تفكيرنا".

و اوضح أن العلاقات مع الدول العربية ربما اوجدت الظروف لتطوير العلاقات مع الفلسطينيين.

 وجاءت اقوال نتنياهو خلال مؤتمر لسفراء الدول اللاتينية واسيا في مقر الخارجية الاسرائيلية.

متعلقات