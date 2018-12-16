نتنياهو: المقاومة الفلسطينية خربت علينا التطبيع مع الدول العربية

قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إن "اسرائيل" تمر الآن في فترة تطبيع مع الدول العربية، ولكن للأسف هذا التطبيع لم يؤدي الى أي تقدم مع الفلسطينيين.

و أضاف نتنياهو قائلاً: " فنحن دائما كان توقعنا بان التقدم بيننا وبين الفلسطينيين سيفتح لنا ابواب الدول العربية، ولكن بسبب رفض الفلسطينيين والمقاومة الفلسطينية فهذا الامل قد خيب ما نسعى له، فربما علين ان نعيد تفكيرنا".

و اوضح أن العلاقات مع الدول العربية ربما اوجدت الظروف لتطوير العلاقات مع الفلسطينيين.

وجاءت اقوال نتنياهو خلال مؤتمر لسفراء الدول اللاتينية واسيا في مقر الخارجية الاسرائيلية.