كوريا الشمالية لأميركا : "لا جدوى" من العقوبات والضغط

قالت كوريا الشمالية للولايات المتحدة إن العقوبات والضغط - كما هو واضح من الماضي - لن تجدي نفعا لإجبار الدولة على اتخاذ خطوة بشأن برنامجها النووي.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن بيان لمدير أبحاث السياسة في معهد الدراسات الأميركية التابع لوزارة الشؤون الخارجية الكورية الشمالية أنه "يجب على الولايات المتحدة أن تدرك قبل فوات الأوان أن (أقصى ضغط) لن يجدي ضدنا، وأن تتخذ نهجا مخلصا لتنفيذ البيان المشترك لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية) والولايات المتحدة الصادر في سنغافورة"، حسبما أفادت وكالة (بلومبرغ) للأنباء اليوم الأحد.

وجاء في البيان أن "الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب يستغل كل فرصة ممكنة لإبداء رغبته في تحسين العلاقات بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والولايات المتحدة".

وأضاف البيان أن وزارة الخارجية "عازمة بدلا من ذلك على العودة بعلاقات جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والولايات المتحدة مرة أخرى إلى حالتها العام الماضي، عندما طغى عليها تبادل إطلاق النار".

وكانت كوريا الشمالية تقترح تحسين العلاقات على نهج خطوة بخطوة من خلال "حل ما هو ممكن خطوة تلو الأخرى، من خلال إعطاء الأولوية لبناء الثقة" وفقا للبيان.