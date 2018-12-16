نادي الأسير: الاحتلال يُمدد اعتقال عمر البرغوثي ونجله

قال محامي نادي الأسير مأمون الحشيم أن الأسير عمر البرغوثي البالغ من العمر (66 عاماً) والد الشهيد صالح، يتعرض لتحقيقٍ مكثف في معتقل "المسكوبية" يستمر لأكثر من (20) ساعة بشكل متواصل دون السماح له بالنوم، وذلك رغم معاناته من مشاكل صحية خطيرة في القلب، حيث تعرض لأكثر من جلطة خلال الأعوام الأخيرة الماضية، وخضع لعمليات جراحية ويعاني من السكري، ويتناول أكثر من (12) نوع دواء.

وأضاف المحامي الحشيم أن المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال في "المسكوبية" مددت اعتقال الأسير عمر البرغوثي ونجله عاصف لمدة (12) يوماً لاستكمال التحقيق، وقررت الإفراج عن هادي البرغوثي زوج شقيقة الشهيد.

وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت البرغوثي ونجله عاصف إضافة إلى مجموعة من بلدة كوبر، بعد الإعلان عن نبأ استشهاد نجله صالح الذي أُعدم على يد وحدات خاصة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في تاريخ الثاني عشر من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

يُشار إلى أن الأسير عمر البرغوثي قضى أكثر من (26) عاماً في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي بين أحكام واعتقال إداري، وهو شقيق الأسير نائل البرغوثي الذي قضى في معتقلات الاحتلال (39) عاماً.

وحمّل نادي الأسير سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير البرغوثي ونجله عاصف، معتبراً أن ما يجري بحق العائلة هو انتقام ممنهج، فالعائلة تعرضت على مدار عقود من الاعتقال والتنكيل والحرمان، واليوم تواصل عملية الانتقام بإعدام نجلها صالح، والاستمرار باعتقال والده وشقيقه وآخرين من العائلة.