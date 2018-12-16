التربية تعلن عن منح دراسية في فنزويلا

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم، عن إعادة فتح باب المنافسة مجدداً للبرنامج المقدم من الجامعة البوليفارية الفنزويلية للحصول عل درجة البكالوريوس في تخصص الدراسات السياسية والحكومية، وذلك على إثر شغور عدة منح دراسية.

وأشارت الوزارة إلى أنه على الراغبين بالمنافسة على المنحتين؛ تقديم الطلبات إلكترونياً حتى موعد أقصاه يوم الأربعاء 19/12/2018 الساعه 12 ظهراً، على أن يتم تسليم الوثائق المطلوبة في نفس اليوم ولغاية الساعة الثالثة مساءً، داعيةً لمراجعة موقعها الإلكتروني www.moehe.gov.ps للاطلاع على مزيد من التفاصيل.