زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب أستراليا

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، عن وقوع زلزال قوي بلغت شدته 6.1 بمقياس ريختر.

وقالت الهيئة، اليوم الأحد، إن زلزالا بقوة 6.1 درجة وقع على بعد حوالي ألف كيلومتر إلى الشمال والشمال الغربي من مدينة بيرث الاسترالية.

وأضافت الهيئة أن الزلزال كان على عمق 33 كيلومترا.

​وكانت هيئة المسح الجيولوجي أعلنت، اليوم الجمعة، عن زلازل بغلت قوته 6.2 درجة بمقياس ريختر، ضرب منطقة جايلوا في إندونيسيا.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا وقع على بعد نحو 168 كيلومترا إلى الجنوب والجنوب الغربي من بلدة جايابورا في إندونيسيا.

​وكانت الهيئة قد قالت في البداية إن الزلزال قوته 6.1 درجة ووقع على بعد 174 كيلومترا من جايابورا.