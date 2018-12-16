السعودية تطلق أرخص أسعار طيران في العالم

أعلنت شركة طيران سعودية عن إطلاقها لدرجة ركاب جديدة هي الأولى من نوعها في العالم.

وتحمل الدرجة التي أطلقتها شركة "طيران أديل"، اسم "درجة خزانة الأمتعة"، التي تتميز بسعرها الأقل على الإطلاق.

وذكرت الشركة في بيان لها، أن الدرجة الجديدة ستكون متاحة ابتداء من الأول من شهر يناير/كانون الثاني المقبل، ولكنها أوضحت أنها ستفتقر إلى بعض الخدمات الأساسية، مثل التكييف والنوافذ ودورات المياه.

وكمعالجة لهذه المشكلة، فسيقوم منسوبو الشركة بتذكير المسافرين عند بوابة الصعود للطائرة، لاستخدام دورات المياه قبل بداية الرحلة الجوية.

وأضافت أن هناك شروطا للحجز على هذه الدرجة، وهي ألا يقل عمر المسافر عن 12 عاما، وأن يتراوج وزنه بين 45-90 كيلو غراما، وطوله بين 145-180 سنتيميترا، وذلك لضمان ركوب المسافر بشكل مريح وآمن.

أما عن ميزات الدرجة، فأوضحت شركة "طيران أديل" أن ركابها سيكونوا أول من ينزلون من الطائرة، كما أنهم سيكونوا أول من يحصلون على أمتعتهم، ولن يكون عليهم الانتظار عند سير الأمتعة لاستلام حقائبهم، لأنهم سيغادرون الطائرة مصطحبين أمتعتهم معهم.

و"طيران أديل" هو أحدث طيران اقتصادي في المملكة العربية السعودية، وتأسس يوم الأحد 17 أبريل/نيسان 2016، لتلبية الطلب المتزايد على السفر الجوي بأسعار اقتصادية في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط، كما يعتبر الذراع الاقتصادي للخطوط السعودية، التي أطلقتها ضمن استراتيجية التحول SV2020، بهدف تطوير ورفع مستوى الخدمات لكافة الشركات التابعة لها الى مصاف الشركات العالمية، وذلك بحلول عام 2020.