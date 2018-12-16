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طلاب إيرانيون يكتشفون علاجا لمرض الزهايمر

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:02 - 16 ديسمبر 2018
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كشف مجموعة من الباحثين الإيرانيين عن دواء جديد مستخلص من الأعشاب الطبيعية، يساعد على تقوية الذاكرة، ويعتمد على تقنية النانو.

ووفقا لوكالة "مهر" الإيرانية، كشفت، نازيلا جعفري، إحدى المشاركات في بحث "المكمل الدوائي والأعشاب المقوية للذاكرة وعدم النسيان"، أن أدوية هذا المرض باتت شبه نادرة وهذه الأدوية تعيق تقدم المرض فقط، كما ترافقها عوارض جانبية كالإسهال وفقدان الشهية والتقيؤ وآلام الرأس والنعاس.

وتابعت، لذلك عزمنا على إنتاج دواء مستخلص من الأعشاب لتقوية الذاكرة، فهذا المنتج تم عبر استخدام تقنية النانو، عن طريق تصميم نظام ذا مقياس نانومتري وتعبأته بمستخلص عشبي فعال في تحسين الذاكرة وتقليل الاضطراب والاكتئاب.

ولفتت جعفري، إلى أنه تم استخدام مركبات عشبية في إنتاج هذا الدواء، قائلة، إن استهلاك خلاصة الورد الجوري يؤدي إلى تحسين الذاكرة وتقليل الاكتئاب والتعافي من الزهايمر.

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