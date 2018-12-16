قرار عاجل من رئيس الإمارات

أصدر رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قرارا بتغيير مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي.

وأصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مرسوما اتحاديا، بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأوضحت الوكالة الرسمية أنه تقرر إعادة تعيين محافظ البنك مبارك راشد خميس المنصوري للأعوام الأربعة المقبلة.

ووفقا للمرسوم، فإنه "يعاد تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، من الأعضاء التالية أسماؤهم، وذلك لمدة 4 سنوات وهم: حارب مسعود حمد الدرمكي رئيسا لمجلس الإدارة، وعبد الرحمن صالح آل صالح نائبا للرئيس، ومبارك راشد خميس المنصوري محافظ المصرف المركزي عضوا، ويونس حاجي الخوري عضوا، وسعادة خالد محمد سالم بالعمى عضوا، وخالد أحمد حميد الطاير عضوا، وعلي محمد بخيت المداوي الرميثي عضوا".