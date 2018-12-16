إصابة خطيرة برصاص الاحتلال في قلقيلية

أصيب شابٌ بجراح خطيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، خلال اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في منطقة حي النقار غربي مدينة قلقيلية.

وأفاد مراسلنا نقلاً مصادر طبية، أن الطواقم الطبية نقلت مواطن أصيب في صدره برصاص الاحتلال إلى مستشفى درويش نزال الحكومي لتلقي العلاج اللازم.

وتشهد مدن الضفة الغربية المحتلة مواجهات مستمرة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب سياسة الاحتلال باستهداف المواطنين الأمنين واعتقالهم وهدم منازلهم وسرقة أراضيهم لصالح الاستيطان.

وأصيب أمس السبت أكثر من 70 مواطناً برصاص الاحتلال خلال المواجهات التي اندلعت في مدن مختلفة في الضفة بين المواطنين وقوات الاحتلال.