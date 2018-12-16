ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

إصابة خطيرة برصاص الاحتلال في قلقيلية

  • فلسطين اليوم - قلقيلية
  • 15:58 - 16 ديسمبر 2018
إصابة مواطن إصابة مواطن
مشاركة

أصيب شابٌ بجراح خطيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، خلال اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في منطقة حي النقار غربي مدينة قلقيلية.

وأفاد مراسلنا نقلاً مصادر طبية، أن الطواقم الطبية نقلت مواطن أصيب في صدره برصاص الاحتلال إلى مستشفى درويش نزال الحكومي لتلقي العلاج اللازم.

وتشهد مدن الضفة الغربية المحتلة مواجهات مستمرة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب سياسة الاحتلال باستهداف المواطنين الأمنين واعتقالهم وهدم منازلهم وسرقة أراضيهم لصالح الاستيطان.

وأصيب أمس السبت أكثر من 70 مواطناً برصاص الاحتلال خلال المواجهات التي اندلعت في مدن مختلفة في الضفة بين المواطنين وقوات الاحتلال.

 

متعلقات