اجتماع طارئ للجامعة العربية لمناقشة مشروع قرار فلسطيني من 3 بنود

قررت الجامعة العربية اليوم الأحد، عقد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الثلاثاء المقبل بناءً على طلبٍ من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وأوضح وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي، أنه تقدم بطلبٍ إلى جامعة الدول العربية لعقد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين لنقاش وتدارس التصعيد الإسرائيلي الخطير على أبناء شعبنا وقياداته.

وأشار إلى أن فلسطين ستقدم مشروع قرار لمجلس الجامعة يتضمن عدد من التوصيات والاقتراحات تغطي البنود التالية: التصعيد الاسرائيلي الخطير الراهن، والموقف المرتقب لرئيس البرازيل بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال، والموقف الاسترالي الاخير.

وأكد المالكي على ثقة القيادة الفلسطينية بدعم الجامعة العربية والدولة لمشروع هذا القرار والخروج بآليات عمل تتناسب مع حجم التحديات المطروحة.