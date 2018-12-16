رونالدو يعترف بمعاناة يوفنتوس

اعترف كريستيانو رونالدو بمعاناة يوفنتوس في قمة تورينو أمام جاره، السيت، لكنه يعتقد أن الفوز 1-صفر كان مستحقا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وسجل رونالدو الهدف من ركلة جزاء في شباك، تورينو ليرفع رصيده إلى 11 هدفا في الدوري هذا الموسم، ويتقاسم صدارة هدافي المسابقة.

وهذا الهدف رفع رصيد يوفنتوس إلى 5 آلاف هدف في دوري الدرجة الأولى، وأصبح رصيد الفريق 46 من أصل 48 نقطة وبفارق كبير عن أقرب منافسيه.

وقال رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد "كانت مباراة معقدة وكنا نلعب على ملعب صعب وأمام منافس صعب".

وأضاف المهاجم البرتغالي المنتقل إلى يوفنتوس الصيف الماضي "أعتقد أننا لعبنا بشكل رائع وحققنا فوزا مستحقا".

وبدأ رونالدو اللقاء بشكل متوسط وأطاح بركلة حرة بعيدا عن المرمى، لكنه أطلق بعدها تسديدة نحو المرمى ودخل في أجواء اللقاء.