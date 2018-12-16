ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

تحسباً لأي غدر اسرائيلي

سرايا القدس تنشر تشكيلاتها العسكرية لحماية القطاع بالتزامن مع انطلاقة حماس

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:04 - 16 ديسمبر 2018
سرايا القدس سرايا القدس
مشاركة

نشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين صباح اليوم الأحد، عناصرها من مختلف التشكيلات الميدانية على طول السياج الفاصل شرق قطاع غزة.

وأفاد مصدر للمقاومة ان نشر سرايا القدس لعناصرها جاء لتأمين القطاع تحسباً لأي غدر إسرائيلي مباشر أو من خلال عملائه قد يترافق مع احتفال حماس في انطلاقتها الواحدة والثلاثين.

وأشار المصدر أنَّ نشر سرايا القدس لتشكيلاتها العسكرية يأتي من باب المسؤولية تجاه أمن القطاع، وحماية لشعبنا الذي يحيي فعاليات انطلاقة حركة حماس.

ويوافق تاريخ 14 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام ذكرى انطلاقة حركة حماس في عام 1987، حيث تحيي الحركة ذكراها بفعاليات متنوعة.

وشهدت ساحة الكتيبة تواجد لافت للنساء من كافة الأعمار، بصحبة أطفالهن، فيما حمل المشاركون الأعلام الفلسطينية ورايات حماس.


سرايا القدس..
سرايا القس
سرايا القدس.
 

عناصر من سرايا القدس (1)
عناصر من سرايا القدس (2)
 

 

متعلقات