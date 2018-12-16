سرايا القدس تنشر تشكيلاتها العسكرية لحماية القطاع بالتزامن مع انطلاقة حماس

نشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين صباح اليوم الأحد، عناصرها من مختلف التشكيلات الميدانية على طول السياج الفاصل شرق قطاع غزة.

وأفاد مصدر للمقاومة ان نشر سرايا القدس لعناصرها جاء لتأمين القطاع تحسباً لأي غدر إسرائيلي مباشر أو من خلال عملائه قد يترافق مع احتفال حماس في انطلاقتها الواحدة والثلاثين.

وأشار المصدر أنَّ نشر سرايا القدس لتشكيلاتها العسكرية يأتي من باب المسؤولية تجاه أمن القطاع، وحماية لشعبنا الذي يحيي فعاليات انطلاقة حركة حماس.

ويوافق تاريخ 14 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام ذكرى انطلاقة حركة حماس في عام 1987، حيث تحيي الحركة ذكراها بفعاليات متنوعة.

وشهدت ساحة الكتيبة تواجد لافت للنساء من كافة الأعمار، بصحبة أطفالهن، فيما حمل المشاركون الأعلام الفلسطينية ورايات حماس.















