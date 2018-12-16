مشادة كلامية بين نتنياهو وبينت وهذا ما دار بها

ذكرت صحيفة يديعوت أحرينوت العبرية، اليوم الأحد، بأن مشادة كلامية وقعت بين رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير التعليم نفتالي بينت في الجلسة الأسبوعية لحكومة الاحتلال.

وأوضحت الصحيفة العبرية، بأن المشادة الكلامية بين نتنياهو وبنيت كانت بسبب تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية المحتلة.

ووفقاً للصحيفة العبرية فقد وجه بنيت كلمة قوية إلى نتنياهو قال فيها: "لا يمكنك أن تكون وزيرا للحرب، فالثغرة في مستوطنة بيت ايل بسبب عدم هدم منزل فلسطيني قضت المحكمة العليا بعدم هدمه، وهدم المنزل كانت مهمة الجيش وليس المحكمة العليا"، مطالباً بتولي رئاسة وزارة الحرب.

ورد بنيامين نتنياهو على كلمة بنيت بالقول: "أنت تقوم بأعمال ليست جيدة لقد سمعنا مهلتك"، وعلى الفور رد بنيت قائلاً: "يا خسارة إنكم لا تحاربون الارهاب كما تحاربونا نحن".

وأشارت الصحيفة العبرية، بان مصدراً من مكتب نتنياهو عقب على المشادة الكلامية بالقول: "إن بينت يريد تولي حقيبة وزارة الحرب ولكن تلك محاولة يائسة وهو يواصل الأكاذيب".

وتشهد الضفة الغربية المحتلة توتراً أمنياً كبيراً خاصة بعد اغتيال جيش الاحتلال الإسرائيلي بدم بارد للشهيد أشرف نعالوة وصالح البرغوثي ومجد مطير، وما تلى ذلك من عملية بطولية أدت إلى قتل جنديين إسرائيليين الأمر الذي أربك حسابات قادة الاحتلال، وقال نتنياهو عقب تنفيذ العملية: "لقد تلقينا ضربة موجعة في سلواد".

وفي وقت سابق تولى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وزارة الحرب خلفاً لأفغدور ليبرمان الذي استقال عقب فشله في وقف رد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة على الاعتداءات الإسرائيلية، ما دفع بينت للمطالبة بتولي وزارة الحرب إلا أنه قوبل برفض كبير من نتنياهو.