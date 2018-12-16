الرئيس العراقي يتخلى عن جنسيته البريطانية

أعلنت الرئاسة العراقية اليوم الأحد، تخلي الرئيس برهم صالح، عن جنسيته البريطانية التزاما بالدستور العراقي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العراقية لقمان الفيلي، في بيان اليوم إن "الرئيس برهم صالح، تخلى بصورة قانونية عن الجنسية البريطانية التزاما منه بما جاء في الدستور العراقي".

وتابع الفيلي أن "الإجراءات القانونية بشأن تنازله (الرئيس) عن الجنسية البريطانية قد استكملت".

ومنحت بريطانيا صالح الجنسية أيام معارضته للنظام السابق، حسب البيان.

وينص الدستور العراقي على "عدم جواز تمتع الأشخاص بجنسية أخرى مكتسبة في حال انتخابهم أو تكليفهم بمهام سيادية في جمهورية العراق".

وانتخب برهم صالح في الثاني من أكتوبر الماضي رئيساً للعراق، خلفا للرئيس السابق فؤاد معصوم.