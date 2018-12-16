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بحماية قوات من جيش الاحتلال

مستوطنون يطلقون النار ويحاصرون قرية اللبن الشرقية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:38 - 16 ديسمبر 2018
مستوطنون مستوطنون
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أطلق مستوطن، ظهر اليوم الأحد، النار عند مدخل قرية اللبن الشرقية، بينما قام عدد آخر منهم بإغلاق القرية مع تواجد عدد كبير من جيبات الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، بأن حالة استنفار يشهدها الشارع الرئيسي المار من مدخل البلدة في ظل توافد المستوطنين وجنود الاحتلال وحراس المستوطنات القريبة، وذلك بعد ادعاء المصادر العبرية بإلقاء الحجارة على مركبات المستوطنين واصابة مستوطنة بجروح طفيفة.

وبينت المصادر، أنه تم إخلاء مدرستي اللبن الساوية الثانوية، واللبن الثانوية للبنات؛ تخوفا من اعتداءات المستوطنين وجنود الاحتلال على الطلبة.

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