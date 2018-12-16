يديعوت : بينت يغادر جلسة الحكومة غاضباً بعد مشادة كلامية مع نتنياهو

دارت مشادة كلامية بين رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو ووزير التعليم نفتالي بينت اليوم الاحد، بسبب تدهور الوضع الامني في الضفة الغربية.

قال بينت لنتنياهو " لا يمكنك ان تكون وزيراً للحرب فالثغرة في مستوطنة بيت ايل بسبب عدم هدم منزل فلسطيني قضت المحكمة العليا بعدم هدمه وهدم المنزل كان مهمة الجيش وليس المحكمة العليا .

نتنياهو رد قائلا " انت تقوم بأعمال ليست جيدة ولقد سمعنا مهلتك .

ورد بينت رد قائلا " خسارة انكم لا تحاربون الارهاب كما نحارب نحن".

وردا على المشادة الكلامية ، اوضح مصدر من مكتب نتنياهو " بينت كلما يريد هو تولي حقيبة وزارة الحرب يخلق مشاجرات ولكن تلك محاولة يائسة وبينت يواصل الاكاذيب ".