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يديعوت : بينت يغادر جلسة الحكومة غاضباً بعد مشادة كلامية مع نتنياهو

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 13:11 - 16 ديسمبر 2018
بينت ونتياهو بينت ونتياهو
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دارت مشادة كلامية بين رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو ووزير التعليم نفتالي بينت اليوم الاحد، بسبب تدهور الوضع الامني في الضفة الغربية.

 قال بينت لنتنياهو " لا يمكنك ان تكون وزيراً للحرب فالثغرة في مستوطنة بيت ايل بسبب عدم هدم منزل فلسطيني قضت المحكمة العليا بعدم هدمه وهدم المنزل كان مهمة الجيش وليس المحكمة العليا .

نتنياهو رد قائلا " انت تقوم بأعمال ليست جيدة ولقد سمعنا مهلتك .

ورد بينت رد قائلا " خسارة انكم لا تحاربون الارهاب كما نحارب نحن".

وردا على المشادة الكلامية ، اوضح مصدر من مكتب نتنياهو " بينت كلما يريد هو تولي حقيبة وزارة الحرب يخلق مشاجرات ولكن تلك محاولة يائسة وبينت يواصل الاكاذيب ".

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