القيادي عدنان يقدم التهنئة لحركة حماس

هاتف القيادي المحرر الشيخ خضر عدنان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور إسماعيل هنية؛ مقدما له واجب العزاء بفقده أخيه رجل الإصلاح الشيخ خالد هنية، كما وجه له التهنئة وأعضاء المكتب السياسي وقيادات وكوادر الحركة بمناسبة الإنطلاقة ال31 للحركة، داعيا الله أن يوفقه ويعينه على حمل الأمانة.

كما أكد القيادي عدنان خلال تصريحات لإذاعة الإسراء من غزة، على دور حركة حماس وإضافتها النوعية لجهاد شعبنا ضد المحتل.

واعتبر، الشيخ عدنان، أن احتفال انطلاقتها مساء اليوم في ساحة الكتيبة بغزة، يأتي في سياق الدعم المعنوي الكبير للأهل والإخوة في الضفة المحتلة خاصة ذوي الشهداء البرغوثي ومطير ونعالوة والعارضة ونخلة وعائلة أبو حميد التي هدم الاحتلال منزلهم أمس في مخيم الأمعري برام الله.