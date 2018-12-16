بماذا هدد نتنياهو حماس غزة اليوم ؟

وجه رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو اليوم الاحد، خلال جلسة الحكومة "الإسرائيلية" رسالة تهديد واضحة لحماس مفادها :" لن نقبل بهدوء في قطاع غزة والعمليات العسكرية ضدنا في الضفة الغربية واننا سندفع حماس ثمناً باهضاً ".

وقال نتنياهو خلال جلسة الحكومة "الإسرائيلية" في اعقاب العمليات الاخيرة في الضفة الغربية قمنا باتخاذ خطوات هجومية حازمة كما عززنا الاستيطان فقواتنا عثرت على المنفذين وصفت اثنين من منفذي العمليات " نعالوة والبرغوثي" والثالث سلم نفسه لقوات الاحتلال اما حيال الشاب الرابع فنحن نعمل بكل حزم للعثور عليه وسنقدمه للمحاكمة.

وتابع: اعطيت تعليمات للإسراع بهدم منازل منفذي العمليات ، هكذا فعلنا عند تدمير منزل ابو حميد وهكذا سنعمل في الايام المقبلة كلما صادقت المحكمة بهدم المنازل ، وتابع سحبنا تصاريح عمل داخل "إسرائيل" من العائلات التي ينتمي لها منفذي العمليات ، وكوني وزيراً للحرب اعطيت تعليماتي بعدم ارجاع تصاريح العمل لمن تم سحبه منه للعمل داخل "إسرائيل".