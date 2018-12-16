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قتل فيها جنديان..الاحتلال يعثر على السلاح الذي فُقد في عملية "جفعات أساف"

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 12:57 - 16 ديسمبر 2018
عملية بطولية عملية بطولية
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قال موقع المستوطنين 7، أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" عثرت على بندقية الكلاشنكوف التي نفذ بها المقاوم الفلسطيني العملية التي قتل فيها جنديان وأصيب اثنان بصورة حرجة، بعد استهداف محطة للحافلات التي تقل الجنود قرب بؤرة استيطانية شرق مدينة رام الله.

وجاءت العملية، بعد ساعات من اغتيال الاحتلال ثلاثة شبان فلسطينيين في الضفة والقدس، بينهم المطارد أشرف نعالوة.

ووفقاً للموقع فما يسمى بقائد منطقة رام الله شارون أسمان قال أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست "الإسرائيلي"، أن قوات الاحتلال عثرت على بندقية الكلاشنكوف التي نفذ بها المقاوم الفلسطيني العملية التي قتل فيها جنديان وأصيب اثنان بصورة حرجة.

كما تم العثور على بندقية M16 والتي اختفت آثارها بعد مقتل الجندي قبل يومين.

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