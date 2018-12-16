عاش مع رفات والدته لمدة عام في البيت والسبب؟

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على رجل احتفظ بجثة والدته، التي توفيت عن عمر ناهز 92 عاما، لمدة سنة حتى تعفنت، وذلك لغرض شديد الخبث.

وقال متحدث باسم الشرطة إن قوى الأمن عثرت على جثة "شديدة التحلل" في شقة تقع بالعاصمة مدريد، بعد تلقي شكوى من الجيران عن "رائحة كريهة نفاذة".

وأضاف أن الشرطة ألقت القبض على الرجل (62 عاما) بتهمة الاحتيال، بعدما رفض الإبلاغ عن وفاة والدته من أجل ألا يتوقف عن تحصيل معاشها.

وتابع المتحدث: "لم يفعل الابن ما كان يجب أن يفعله"، مضيفا أن الرجل كان يعيش في الشقة مع رفات والدته "لعدة أشهر وربما حوالي عام".

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن قوات الشرطة ورجال الإطفاء اضطروا إلى تحطيم باب الشقة بعد بلاغ الجيران.

واتضح من الفحص المبدئي للجثة، وفاة المرأة العجوز منذ فترة طويلة جدا، وهو الأمر الذي أكده أيضا ادعاء الجيران عندما قالوا إن رائحة الجثة قد تغلغلت عبر الجدران لأشهر.

كما أكدوا أنهم لم يروا السيدة المسنة منذ عام تقريبا، وفقا لتقارير صحفية إسبانية.

وتفحص فرق الطب الشرعي الجثة للوقوف على أسباب الوفاة، على الرغم من أن الفحص الأولي أشار إلى "أسباب طبيعية" وراء رحيل المسنة.