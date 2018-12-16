الأسبوع الحالي: صرف 100 دولار لـ 50 ألف أسرة بغزة

أعلن مصدر بوزارة المالية عن صرف المساعدات النقدية الـ (100 دولار) لـ 50 ألف أسرة في قطاع غزة ضمن الدفعة الثانية من المنحة القطرية الأسبوع الجاري.

وانتهت وزارة التنمية الاجتماعية من تجهيز قوائم أسماء المستفيدين من الدفعة الثانية من الناحية القانونية والمعايير.

وقال وكيل الوزارة يوسف إبراهيم في تصريحات سابقة:"إن الوزارة ستقوم بنشر رابط خاص عبر الموقع الإلكتروني، يضم أسماء كافة الأسر التي يمكنها الاستفادة من دورة جديدة من المساعدات النقدية على مستوى قطاع غزة.

وذكر إبراهيم، أن إجمالي من قاموا بالتسجيل للمنحة المالية القطرية (100 دولار) عن طريق الرابط الذي تم نشره مؤخرا بلغ 42196 شخصًا، وأن إجمالي من لا تنطبق عليهم المعايير هو 18743، موزعين كالتالي: "أنثى -اعزب 2610، "أنثى - متزوج 8162"، "ذكر - أعزب 6577"، "يستفيد شؤون (هو أو زوجته) 1385"

وأعلنت قطر عن منحة مالية للقطاع لستة أشهر بواقع 150 مليون دولار، 90 مليون دولار لرواتب موظفي غزة ومساعدات للأسر الفقيرة، و60 مليون لشراء الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع المحاصر.